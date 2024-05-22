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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВІДЕЇН®-КВ (VIDEIN-KV)

ВІДЕЇН®-КВ (VIDEIN-KV) (412705) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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ВІДЕЇН<sup>&reg;</sup>-КВ (VIDEIN-KV)
Ціна в місті Київ
від 189,12 грн
Без рецепта
60 шт, 2000 МО від 189,12 грн
В наявності в 855 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Капсули
Дозування
2000 МО
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин

ВІДЕЇН -КВ інструкція із застосування

Характеристика

Відеїн®-КВ — додаткове джерело вітаміну D3 (холекальциферолу).
Вітамін D3 сприяє підтриманню в нормі надходження та засвоєння мінеральних речовин кальцію та фосфору; рівня кальцію в крові; стану зубів, кісток та функції м’язів; процесу поділу клітин; функціонального стану імунної системи.

Рекомендації з вживання

в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D3 (холекальциферолу).
Вживати: дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи достатньою кількістю води, під час або після прийому їжі. За рекомендацією лікаря рекомендована добова доза може бути змінена. Тривалість вживання визначає лікар.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.
Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.

Протипоказання

індивідуальна чутливість до компонентів продукту.

Особливості застосування

вітамін D3 слід застосовувати у період вагітності лише у разі потреби у строго рекомендованому дозуванні відповідно до рекомендацій лікаря.
Не вживати після закінчення строку придатності.
Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Умови зберігання

при температурі не вище 25 °С і відносній вологості повітря не вище 65%. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ВІДЕЇН-КВ
ВІДЕЇН®-КВ капсули 2000 МО, №60
від 189,12 грн
В наявності в 855 аптеках
Ціни в аптеках
ВІДЕЇН-КВ
ВІДЕЇН®-КВ капсули 2000 МО, №60
від 189,12 грн
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