в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D 3 (холекальциферолу).

Вживати: дорослим по 1 капсулі на добу, запиваючи достатньою кількістю води, під час або після прийому їжі. За рекомендацією лікаря рекомендована добова доза може бути змінена. Тривалість вживання визначає лікар.

Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість для щоденного споживання.

Перед вживанням слід проконсультуватися з лікарем.