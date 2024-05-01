«Валеріана екстракт» є звичайним лікарським засобом рослинного походження для використання відповідно до показань, підтверджених тривалим застосуванням.

Пацієнту потрібно проконсультуватися з лікарем, якщо симптоми захворювання не зникли під час застосування лікарського засобу або спостерігаються побічні реакції, не зазначені в цій інструкції.

Впродовж застосування лікарського засобу необхідно утримуватись від вживання алкогольних напоїв.

Пацієнтам, які мали тяжке порушення функції печінки або перенесли тяжке захворювання печінки в минулому, слід бути обережними при прийомі препарату.

Може мати місце специфічна чутливість до запаху валеріани.

Цей лікарський засіб містить сполуки натрію. Слід бути обережним при застосуванні пацієнтам, які дотримуються натрієвої дієти.

Через наявність у складі лікарського засобу барвника «Жовтий захід FCF» (Е 110) можливе виникнення алергічних реакцій.