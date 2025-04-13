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Дієтичні добавки комплексної дії
Журавлина
2 препарати
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СИРОП "ЖУРАВЛИНА"
200 мл №1
Біолайт
від
67,80
грн
в 4 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
2 г фільтр-пакет "журавлина" №20
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
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Дозування
2 г
Пакування
200 мл
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Биолайт
Ключи Здоровья
Ціни в
Київ
від
67,80
грн
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Характеристики
Виробник
Біолайт
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
200 мл
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії
16 Дієтичні добавки комплексної дії
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