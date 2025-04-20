Київ
Журавлина

Журавлина

Львів (адресу не вказано)
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Відрадний, 61
461.7 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
93,10
Економія при броні: -24,09 грн
69,01 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
467.9 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
91,40
Економія при броні: -23,60 грн
67,80 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лаврська, 8
470.3 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
92,80
Економія при броні: -23,98 грн
68,82 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
473.3 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
95,10
Економія при броні: -24,57 грн
70,53 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
476.6 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
92,90
Економія при броні: -22,56 грн
70,34 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
477.1 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
78,50
Економія при броні: -19,03 грн
59,47 грн
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