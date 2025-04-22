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Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
122.7 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
92,90
Економія при броні:
-22,56 грн
70,34
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
122.8 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
91,40
Економія при броні:
-23,60 грн
67,80
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
126.4 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
95,10
Економія при броні:
-24,57 грн
70,53
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
127.8 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
78,50
Економія при броні:
-19,03 грн
59,47
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
128.7 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
92,80
Економія при броні:
-23,98 грн
68,82
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Відрадний, 61
133.1 км
СИРОП "ЖУРАВЛИНА" 200 мл №1
Біолайт
93,10
Економія при броні:
-24,09 грн
69,01
грн
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