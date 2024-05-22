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Батончик-мюслі Здоровий перекус (Muesli bar Healthy snack) (409492) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Батончик-мюслі Здоровий перекус (Muesli bar Healthy snack)
Ціна в місті Київ
від 12,06 грн
Без рецепта
1 шт від 12,06 грн 1 шт від 12,06 грн 1 шт від 12,93 грн 1 шт від 13,50 грн
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В наявності в 210 аптеках
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Виробник
Вага
25 г
Дієтичні добавки
2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії 16 Дієтичні добавки комплексної дії