Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки загальнозміцнювальної діїБатончик-мюслі Здоровий перекус (Muesli bar Healthy snack) Батончик-мюслі Здоровий перекус (Muesli bar Healthy snack) (409492) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 12,06 грн Без рецепта 1 шт від 12,06 грн 1 шт від 12,06 грн 1 шт від 12,93 грн 1 шт від 13,50 грн Більше +1 В наявності в 210 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Вітапак Вага 25 г Дієтичні добавки 2.6. Дієтичні добавки загальнозміцнювальної дії 16 Дієтичні добавки комплексної дії