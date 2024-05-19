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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" ЛИМОН-ИМБИРЬ 25 г, №1 - Київ (723013) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 33 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (12)
15,49
Економія: -1,99 грн
13,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (12)
17,18
Економія: -1,93 грн
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (11)
17,20
Економія: -2,36 грн
14,84 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (4)
15,35
Економія: -1,61 грн
13,74 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (11)
17,18
Економія: -2,90 грн
14,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (5)
17,51
Економія: -2,67 грн
14,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (12)
19,33
Економія: -2,10 грн
17,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (12)
15,46
Економія: -1,01 грн
14,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (12)
17,17
Економія: -1,66 грн
15,51 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
Всього: упаковка (6)
17,23
Економія: -1,98 грн
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 22
Всього: упаковка (6)
17,00
Економія: -2,23 грн
14,77 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Миру, 2/3
Всього: упаковка (1)
17,47
Економія: -2,30 грн
15,17 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 21
Всього: упаковка (8)
17,30
Економія: -3,02 грн
14,28 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (12)
17,13
Економія: -2,90 грн
14,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 22
Всього: упаковка (11)
17,05
Економія: -1,80 грн
15,25 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 50
Всього: упаковка (12)
23,72
Економія: -2,49 грн
21,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8-Д
Всього: упаковка (12)
16,98
Економія: -1,11 грн
15,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (9)
17,05
Економія: -2,01 грн
15,04 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пчілки Олени, 6
Всього: упаковка (6)
17,59
Економія: -2,42 грн
15,17 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (12)
18,89
Економія: -1,18 грн
17,71 грн