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БАТОНЧИК-МЮСЛІ "ЗДОРОВИЙ ПЕРЕКУС" АПЕЛЬСИН-КІНОА 25 г, №1 - Київ (723007) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 77 аптеках
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (18)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (7)
15,49
Економія: -0,59 грн
14,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (7)
17,18
Економія: -2,34 грн
14,84 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Всього: упаковка (12)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (9)
17,20
Економія: -2,36 грн
14,84 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (15)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (5)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Всього: упаковка (12)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (2)
15,35
Економія: -1,61 грн
13,74 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (7)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (12)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Всього: упаковка (14)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 32
Всього: упаковка (4)
17,51
Економія: -2,61 грн
14,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Ясинуватський, 10
Всього: упаковка (6)
19,33
Економія: -2,10 грн
17,23 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Всього: упаковка (9)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 6-А
Всього: упаковка (12)
15,46
Економія: -1,01 грн
14,45 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (13)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Всього: упаковка (12)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (10)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Всього: упаковка (9)
20,10
Економія: -0,60 грн
19,50 грн