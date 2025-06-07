Косметичні засоби для здоров'я

Крем для вен з екстрактом слини медичної п'явки і кінського каштана (Vein cream with medicinal leech and horse chestnut saliva extract)

КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Ціни в Київ
від 38,69 грн
В 43 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еколєк-Про
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби