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Косметичні засоби для здоров'я
Крем для вен з екстрактом слини медичної п'явки і кінського каштана (Vein cream with medicinal leech and horse chestnut saliva extract)
Ціни в
Київ
від
38,69
грн
В 43 аптеках
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Характеристики
Виробник
Еколєк-Про
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
100 мл
Косметичні засоби
06 Косметичні засоби для здоров'я
Ціни в
Київ
від
38,69
грн
В 43 аптеках
Знайти в аптеках
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