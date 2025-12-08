Київ
Крем для вен з екстрактом слини медичної п'явки і кінського каштана (Vein cream with medicinal leech and horse chestnut saliva extract)
Чернігів
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Чернігів
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Чернігів, вул. Незалежності, 15
4.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
В містах поряд
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Куликівка, вул. Шевченка Тараса, 1
28.3 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Літки, вул. Шевченка, 74-А
95.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 231
113.4 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Бровари, вул. Олімпійська, 10
114.4 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Бровари, вул. Шолом-Алейхема, 68
115.8 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Лісовий, 14
122.3 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Мілютенка, 30/12
122.6 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
122.8 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 6/8-А
124.9 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Западинська, 15
125.1 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
125.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Прилуки, вул. Київська, 313
126.6 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Афанасьєва Геннадія, 13-А
126.8 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Ялтинська, 10/14
126.9 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 9-З
129.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 31 хв
Київ, вул. Драгоманова, 40-Е
129.5 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
