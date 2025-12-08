Київ
Про товар
Ціни
Крем для вен з екстрактом слини медичної п'явки і кінського каштана (Vein cream with medicinal leech and horse chestnut saliva extract)
Крем для вен з екстрактом слини медичної п'явки і кінського каштана (Vein cream with medicinal leech and horse chestnut saliva extract)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Привольна, 160
7.8 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Знаменська, 41
8.0 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Забронювати
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полігон, вул. Поштова, 1-Б
11.7 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Херсон, перех. Мирний / Потьомкінська, 7/40-А
58.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 41 хв
Херсон, вул. Миру, 17
59.1 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Снігурівка, вул. Суворова, 104
63.1 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 11 хв
Снігурівка, вул. Центральна, 146
64.7 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Веселинове, вул. Мозолевського, 1-А
73.5 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, просп. Григорівського десанту, 34/1
75.3 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південне, просп. Миру, 15/1
75.4 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
41,00
Економія при броні:
-2,15 грн
38,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Єланець, вул. Соборна, 127
85.1 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вознесенськ, вул. Чубчика, 22/2
85.1 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 149
99.1 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
110.7 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 33
112.9 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
37,90
Економія при броні:
-1,99 грн
35,91
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 76/1
113.2 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Південноукраїнськ, вул. Миру, 9/1
115.4 км
КРЕМ ДЛЯ ВЕН "З ЕКСТРАКТОМ СЛИНИ МЕДИЧНОЇ П'ЯВКИ І КІНСЬКОГО КАШТАНА" 100 мл №1
Еколєк-Про
45,10
Економія при броні:
-2,35 грн
42,75
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню