Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін A (Vitamin A) Вітамін A (Vitamin A) (403647) - інструкція із застосування Дієтичні добавки Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 139,10 грн Без рецепта 30 шт від 139,10 грн В наявності в 4 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник NOW INTERNATIONAL Форма випуску Капсули м'які Кількість штук в упаковці 30 шт. Дієтичні добавки 2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин