Все аптеки Украины
Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинВітамін A (Vitamin A)

Вітамін A (Vitamin A) (403647) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

  • Інструкція
  • Ціни
  • Карта
Вітамін A (Vitamin A)
Ціна в місті Київ
від 139,10 грн
Без рецепта
30 шт від 139,10 грн
В наявності в 4 аптеках інших міст
Забронювати Знайти на карті
Виробник
Форма випуску
Капсули м'які
Кількість штук в упаковці
30 шт.
Дієтичні добавки
2.1. Дієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовин