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Дієтичні добавкиДієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають, переважно, на процеси обміну у тканинахДієтичні добавки — джерело моновітамінів і вітаміноподібних речовинNOW FOODS ВІТАМІН А 10000 МОЦіни в аптеках

NOW FOODS ВІТАМІН А 10000 МО капсули м'які, №30 - Київ (709388) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Антоновича, 165-А
Всього: упаковка (1)
215,71
Економія: -76,61 грн
139,10 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Затишшя, вул. Суворова, 34
Всього: упаковка (2)
179,90
Економія: -40,80 грн
139,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Глибока, вул. Шевченка Тараса, 2-А
Всього: упаковка (1)
251,99
Економія: -68,63 грн
183,36 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
196,20
Економія: -57,10 грн
139,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Першотравенськ, вул. Ювілейна, 16/41
Всього: упаковка (1)
179,76 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом