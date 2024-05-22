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Біометрин (Biometrin) (375783) - інструкція із застосування Дієтичні добавки

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Біометрин (Biometrin)
Ціна в місті Київ
від 326,96 грн
Без рецепта
1 шт від 326,96 грн
В наявності в 3 аптеках
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Виробник
Форма випуску
Рідина
Об'єм
100 мл
Дієтичні добавки
12.3. Дієтичні добавки для зниження ризику функціональних порушень жіночих циклічних процесів