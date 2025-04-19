Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
453,26
Економія при броні: -30,38 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
447,36
Економія при броні: -24,48 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Танцюри Євгена, 49
5.9 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
444,42
Економія при броні: -21,54 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 63-А
11.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
452,24
Економія при броні: -29,36 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 86
12.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
453,48
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109/1
12.9 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
449,44
Економія при броні: -26,56 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 109
13.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 26/1
13.1 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
447,78
Економія при броні: -24,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 57
13.2 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
439,75
Економія при броні: -16,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 100/1
13.2 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
439,28
Економія при броні: -16,40 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
13.3 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
445,66
Економія при броні: -22,78 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
438,43
Економія при броні: -15,55 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
13.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
441,36
Економія при броні: -18,48 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123/2-А
13.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
451,48
Економія при броні: -28,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 119
13.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
438,47
Економія при броні: -15,59 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
441,75
Економія при броні: -18,87 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бувалкіна Владислава, 47
14.1 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
453,14
Економія при броні: -30,26 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
14.9 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
В містах поряд
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Крижанівка, вул. Палія Семена, 99-Б
12.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
454,67
Економія при броні: -31,79 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Великодолинське, вул. Центральна, 128
17.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік