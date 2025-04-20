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Біометрин (Biometrin)
Біометрин (Biometrin)
Кривий Ріг
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Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
105.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
440,73
Економія при броні:
-17,85 грн
422,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
105.1 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
439,37
Економія при броні:
-16,49 грн
422,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
105.2 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
451,52
Економія при броні:
-28,64 грн
422,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
107.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
439,41
Економія при броні:
-16,53 грн
422,88
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
107.8 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
451,05
Економія при броні:
-28,17 грн
422,88
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
107.8 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
359,50
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
107.8 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
380,00
Економія при броні:
-40,00 грн
340,00
грн
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
107.8 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
451,10
Економія при броні:
-28,22 грн
422,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 24-К
107.9 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
445,32
Економія при броні:
-22,44 грн
422,88
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Вокзальна, 20
107.9 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
359,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
108.3 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
438,18
Економія при броні:
-15,30 грн
422,88
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
359,50
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
108.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
453,35
Економія при броні:
-30,47 грн
422,88
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
109.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
395,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
109.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
326,96
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
109.1 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
451,48
Економія при броні:
-28,60 грн
422,88
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
117.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
380,00
Економія при броні:
-40,00 грн
340,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Вишневецького Дмитра, 9/12
126.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
416,00
Економія при броні:
-59,00 грн
357,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
194.0 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
380,00
Економія при броні:
-1,00 грн
379,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 128
243.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
376,10
грн
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