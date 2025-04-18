Київ (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 31-А
10.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кам'янська, 120
11.2 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Черкаси, вул. Надпільна, 340
159.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
380,00
Економія при броні: -1,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
198.4 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
425,10
Економія при броні: -60,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
246.3 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
447,23
Економія при броні: -24,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
246.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
439,24
Економія при броні: -16,36 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Знам'янка, вул. Кобзарева, 28-А
246.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
441,15
Економія при броні: -18,27 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-А
247.3 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
247.3 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
445,61
Економія при броні: -22,73 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 20
248.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 33-Б
248.6 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
450,50
Економія при броні: -27,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37-Б
248.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 24-К
248.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
453,39
Економія при броні: -30,51 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
380,00
Економія при броні: -33,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 20
249.1 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
450,25
Економія при броні: -27,37 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 5 хв
Кропивницький, вул. Незалежності, 20-В
249.2 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Державності, 28
249.4 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Незалежності, 15/18
249.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
439,11
Економія при броні: -16,23 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 35 хв
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
249.5 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
449,14
Економія при броні: -26,26 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 2-Г
249.7 км
Біометрин рідина флакон 100 мл №1
Біолік
441,58
Економія при броні: -18,70 грн