скарифікатори (ланцети)
Ланцети (Lancets)
2 препарати
Ланцети One Touch Delica Plus
№25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
від
190,65
грн
в 89 аптеках
ЛАНЦЕТИ СТЕРИЛЬНІ diaWin
28g №1
ДІАВІН
Немає в наявності
Форма випуску
28G
Кількість штук в упаковці
1
25
Виробник
Asahi Polyslider Co. Ltd.
Диавин
Характеристики
Виробник
Asahi Polyslider Co. Ltd.
Медичні вироби
скарифікатори (ланцети)
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
25 шт.
Реєстрація
UA.MD.353-21 від 27.04.2021
