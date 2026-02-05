Київ
Ланцети (Lancets)
Ланцети (Lancets)
Доступно в 197 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 07.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
250,95
Економія при броні:
-15,13 грн
235,82
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
240,06
Економія при броні:
-12,20 грн
227,86
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
247,98
Економія при броні:
-12,16 грн
235,82
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 14:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
246,96
Економія при броні:
-15,12 грн
231,84
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 07.02 після 18:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
248,70
Економія при броні:
-13,88 грн
234,82
грн
Забронювати
Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
199,00
Економія при броні:
-9,95 грн
189,05
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
239,54
Економія при броні:
-15,66 грн
223,88
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
2.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
242,90
Економія при броні:
-11,06 грн
231,84
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
253,22
Економія при броні:
-17,40 грн
235,82
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
2.8 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
243,53
Економія при броні:
-11,69 грн
231,84
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
2.9 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
246,38
Економія при броні:
-9,57 грн
236,81
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 108
3.0 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
228,30
грн
Забрати 06.02 після 19:00
