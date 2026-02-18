Харків
Ланцети (Lancets)
Ланцети (Lancets)
Доступно в 64 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
227,30
грн
Забрати 20.02 після 18:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
227,30
грн
Забрати 21.02 після 12:00
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
0.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
248,02
Економія при броні:
-11,76 грн
236,26
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
0.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
247,14
Економія при броні:
-14,41 грн
232,73
грн
Забронювати
