Дніпро
Ланцети (Lancets)

Дніпро (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 48 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
1.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
244,32
Економія при броні: -12,48 грн
231,84 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
1.9 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
225,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Акінфієва Івана, 12-Б
2.2 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
2.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
244,33
Економія при броні: -14,48 грн
229,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Науки, 31
2.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
239,62
Економія при броні: -9,77 грн
229,85 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Героїв Крут, 12
2.5 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 10
2.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
2.7 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 44
2.9 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
245,21
Економія при броні: -13,37 грн
231,84 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
2.9 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
200,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
3.4 км
Ланцети One Touch Delica Plus №25
Asahi Polyslider Co. Ltd.
226,40 грн
