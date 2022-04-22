фармакодинаміка. При пероральному застосуванні фамцикловір швидко перетворюється в пенцикловір, який активний щодо вірусів Herpes simplex 1-го і 2-го типу та Varicella zoster, а також вірусу Епштейна — Барр і цитомегаловірусу.

Пенцикловір потрапляє в інфіковані вірусом клітини, де під дією вірусної тимідинкінази швидко перетворюється на монофосфат, який, в свою чергу, за участю клітинних ферментів переходить у трифосфат. Пенцикловіру трифосфат знаходиться в інфікованих вірусами клітинах понад 12 год, пригнічуючи в них синтез вірусної ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти) і реплікацію вірусів. T ½ пенцикловіру трифосфату в клітинах, уражених вірусами Varicella zoster, Herpes simplex 1-го і 2-го типу, становить 9, 10 і 20 год відповідно. Концентрація пенцикловіру трифосфату в неінфікованих клітинах не перевищує мінімальну зумовлену, тому в терапевтичних концентраціях пенцикловір не впливає на неінфіковані клітини. Імовірність його токсичної дії надто низька, і для неінфікованих клітин малоймовірні ушкодження терапевтичними концентраціями пенцикловіру.

Пенцикловір активний відносно недавно виявлених стійких до ацикловіру штамів вірусу Herpes simplex зі зміненою ДНК-полімеразою.

Частота виникнення резистентності до фамцикловіру (пенцикловіру) не перевищує 0,3% у пацієнтів з нормальним імунітетом, а у пацієнтів з порушеним імунітетом — 0,19%. Резистентність виявлялася тільки на початку лікування і не розвивалася в процесі лікування або після закінчення терапії.

У пацієнтів з оперізувальним герпесом істотно зменшуються вираженість і тривалість постгерпетичної невралгії.

У пацієнтів з порушеним імунітетом внаслідок інфікування вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) фамцикловір у дозі 500 мг 2 р/добу зменшує число днів виділення вірусу Herpes simplex (як із клінічними проявами, так і без них).

Фармакокінетика. При пероральному застосуванні фамцикловір швидко та ефективно абсорбується та перетворюється на активну антивірусну сполуку пенцикловір.

Біодоступність пенцикловіру — 77%. Підвищення концентрації пенцикловіру у плазмі крові відбувається паралельно з підвищенням одноразової дози фамцикловіру в діапазоні 125–1000 мг. C max пенцикловіру після прийому внутрішньо 125; 250 або 500 мг фамцикловіру досягається в середньому через 45 хв і становить 0,8; 1,6 і 3,3 мкг/мл відповідно. В інших дослідженнях C max пенцикловіру після прийому внутрішньо 250; 500 або 1000 мг фамцикловіру становила 1,5; 3,2 і 5,8 мкг/мл відповідно.

Системна біодоступність (AUC) пенцикловіру не залежить від часу прийому їжі. AUC пенцикловіру при одноразовому прийомі фамцикловіру і при поділі добової дози фамцикловіру на 2 або 3 прийоми подібні між собою, що свідчить про відсутність кумуляції пенцикловіру при повторних застосуваннях фамцикловіру.

Зв’язування з білками плазми крові пенцикловіру та його 6-дезокси-попередника становить менше 20%.

Фамцикловір виводиться в основному у формі пенцикловіру та його 6-дезокси-попередника, які екскретуються з сечею в незміненому вигляді. Фамцикловір в сечі не виявляється. T ½ пенцикловіру з плазми крові в кінцевій фазі після одноразового і багаторазового прийому дози фамцикловіру становить близько 2 год.

Фармакокінетика в особливих випадках. У пацієнтів з інфекцією, спричиненою вірусом Varicella zoster, не виявляється значних змін фармакокінетичних параметрів пенцикловіру. T ½ пенцикловіру в кінцевій фазі після одноразового і багаторазового прийому дози фамцикловіру становить 2,8 і 2,7 год відповідно.

Пацієнти з нирковою недостатністю. У пацієнтів з нирковою недостатністю після одноразового і багаторазового прийому дози фамцикловіру відзначається лінійна залежність між зниженням плазмового кліренсу, нирковим кліренсом, швидкістю виведення пенцикловіру з плазми крові і ступенем тяжкості ниркової недостатності. Фармакокінетичні особливості застосування фамцикловіру у пацієнтів з тяжкими (декомпенсованими) порушеннями функції нирок не вивчалися.

Пацієнти з печінковою недостатністю. У пацієнтів з порушенням функції печінки легкого та середнього ступеня AUC не змінюється. Фармакокінетика пенцикловіру у пацієнтів з тяжкими порушеннями функції печінки не вивчалась. Не можна виключити можливість порушення процесу перетворення фамцикловіру на активний метаболіт пенцикловір у даної групи пацієнтів, що може супроводжуватися зниженням концентрації пенцикловіру у плазмі крові і, як наслідок, зниженням ефективності фамцикловіру.

Пацієнти літнього віку (понад 65 років). У пацієнтів віком 65–70 років відмічали збільшення середньої AUC пенцикловіру приблизно на 40% і зниження ниркового кліренсу пенцикловіру приблизно на 20% порівняно з пацієнтами віком до 65 років, що частково може бути зумовлено віковими змінами функції нирок у пацієнтів віком понад 65 років.

Стать пацієнта не впливає на фармакокінетичні параметри фамцикловіру (незначні відмінності кліренсу пенцикловіру у чоловіків і жінок).

При застосуванні фамцикловіру (одноразовий або багаторазовий прийом дози 500 мг 1, 2 або 3 р/добу) у здорових добровольців негроїдної раси і пацієнтів негроїдної раси з порушенням функції нирок або печінки не виявлено відмінностей фармакокінетичних показників порівняно із застосуванням фамцикловіру в аналогічних групах пацієнтів європеоїдної раси.