оперізувальний лишай у імунокомпетентних дорослих пацієнтів: по 500 мг 3 р/день 7 дн.; оперізувальний лишай у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: по 500 мг 3 р/день 10 дн.; генітальний герпес у імунокомпетентних дорослих пацієнтів, перший прояв генітального герпесу: по 250 мг 3 р/день 5 дн; рецидив генітального герпесу: по 125 мг 2 р/день 5 дн.; рецидив генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: по 500 мг 2 р/день 7 дн.; супресія рецидивуючого генітального герпесу в імунокомпетентних дорослих пацієнтів: по 250 мг 2 р/день (лікування потрібно припинити після 12 міс безперервної противірусної терапії, для того щоб переоцінити тяжкість рецидивів та їх частоту, мінімальний період переоцінки повинен охоплювати 2 рецидиви, пацієнти, у яких зберігається значна вираженість хвороби, можуть поновити супресивну терапію); супресія рецидивуючого генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: по 500 мг 2 р/день 7 дн.