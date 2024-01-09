ФАМЦИКЛОВІР (FAMCICLOVIRUM) Діюча речовина
противірусна дія; пероральна форма пенцикловіру; швидко перетворюється in vivo в пенцикловір, який демонструє in vitro наявність противірусної активності відносно вірусів простого герпесу (типу 1 і 2), вірусу вітряної віспи, вірусу Епштейна-Барра та ЦМВ; антивірусний ефект перорально введеного препарату призводить до пригнічення реплікації вірусної ДНК; у тимідинкіназдефіцитних штамів спостерігається перехресна резистентність і до пенцикловіру, і до ацикловіру; у хворих на імунодефіцит на фоні СНІДу доведено, що фамцикловір у дозі 0,5 г 2 р/добу значно знижував величину співвідношення числа днів із проявами симптомів СНІДу до числа безсимптомних днів.
інфекції, спричинені вірусами Varicella zoster (VZV): оперізувальний лишай, включаючи оперізувальний лишай з очною локалізацією у імунокомпетентних дорослих пацієнтів; оперізувальний лишай у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом; інфекції, спричинені вірусами Herpes simplex (HSV): лікування перших проявів та рецидивів генітального герпесу у імунокомпетентних дорослих пацієнтів; лікування рецидивів генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом; супресія рецидивуючого генітального герпесу в імунокомпетентних дорослих пацієнтів та у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом.
оперізувальний лишай у імунокомпетентних дорослих пацієнтів: по 500 мг 3 р/день 7 дн.; оперізувальний лишай у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: по 500 мг 3 р/день 10 дн.; генітальний герпес у імунокомпетентних дорослих пацієнтів, перший прояв генітального герпесу: по 250 мг 3 р/день 5 дн; рецидив генітального герпесу: по 125 мг 2 р/день 5 дн.; рецидив генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: по 500 мг 2 р/день 7 дн.; супресія рецидивуючого генітального герпесу в імунокомпетентних дорослих пацієнтів: по 250 мг 2 р/день (лікування потрібно припинити після 12 міс безперервної противірусної терапії, для того щоб переоцінити тяжкість рецидивів та їх частоту, мінімальний період переоцінки повинен охоплювати 2 рецидиви, пацієнти, у яких зберігається значна вираженість хвороби, можуть поновити супресивну терапію); супресія рецидивуючого генітального герпесу у дорослих пацієнтів з ослабленим імунітетом: по 500 мг 2 р/день 7 дн.
гіперчутливість до фамцикловіру чи інших компонентів препарату, гіперчутливість до пенцикловіру.
головний біль та нудота; блювання; сплутаність свідомості (переважно у людей похилого віку), галюцинації, запаморочення; висипання, тромбоцитопенія, змінені показники функціонального стану печінки; холестатична жовтяниця, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, повік, періорбітальний набряк, набряк гортані, кропив’янка, тяжкі АР (наприклад поліморфна еритема, с-м Стівенса- Джонсона, токсичний епідермальний некроліз).