Дієтичні добавки м'якої заспокійливої дії

Фіточай антидеприсант меліса (Herbal tea antidepressant melissa)

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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 36 1,5 г пакетик "фіто антидепресант меліса" №20
Ключі Здоров'я
від 51,60 грн
в 18 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 36 50 г "фіто антидепресант меліса" №1
Ключі Здоров'я
Немає в наявності
Ціни в Київ
від 51,60 грн
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Інструкція вказана для Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1,5 г пакетик "фіто антидепресант меліса" №20

Фіточай антидеприсант меліса інструкція із застосування

Інструкція вказана для Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1,5 г пакетик "фіто антидепресант меліса" №20

Склад

Меліса листя.

Термін придатності

18 місяців від дати виготовлення.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність, жінкам в період лактації, дітям.

Зберігати в сухому, чистому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%.

Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 36
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки