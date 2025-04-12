Фіточай антидеприсант меліса (Herbal tea antidepressant melissa)
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Інструкція вказана для Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1,5 г пакетик "фіто антидепресант меліса" №20
Фіточай антидеприсант меліса інструкція із застосування
Інструкція вказана для Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1,5 г пакетик "фіто антидепресант меліса" №20
Склад
Меліса листя.
Термін придатності
18 місяців від дати виготовлення.
Протипоказання
Індивідуальна чутливість до окремих компонентів, вагітність, жінкам в період лактації, дітям.
Зберігати в сухому, чистому приміщенні при відносній вологості повітря не більше 70%.
Характеристики
Виробник
Ключі Здоров'я
Форма випуску
№ 36
Умови продажу
Без рецепта
Дозування
1,5 г
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки