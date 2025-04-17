Фіточай антидеприсант меліса (Herbal tea antidepressant melissa)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Київ
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
2.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15-Б
4.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ромоданова Академіка, 6/29
4.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 50/2
5.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряних Сил, 47
5.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
82,30
Економія при броні: -21,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
6.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
7.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
65,47
Економія при броні: -2,38 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
7.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,00
Економія при броні: -18,44 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
8.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
84,10
Економія при броні: -35,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 52/3
8.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 28
9.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
74,80
Економія при броні: -26,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
9.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Святошинська, 3-А
9.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
9.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
74,36
Економія при броні: -3,19 грн