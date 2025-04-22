Київ
Фіточай антидеприсант меліса (Herbal tea antidepressant melissa)

Фіточай антидеприсант меліса (Herbal tea antidepressant melissa)

Чернігів (адресу не вказано)
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сновськ, вул. Незалежності, 2-А
57.4 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
67,31 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, пл. Заньковецької Марії, 4
65.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,67 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 91/1
73.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,50 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ічня, вул. Воскресінська, 28
104.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,61 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 54-А
112.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Погреби, вул. Єдності, 61
114.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, бульв. Незалежності, 7
114.6 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,04 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Героїв України, 21
115.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
67,25 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
115.2 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1
115.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
62,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Короп, вул. Табірци Івана, 5
115.7 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,38 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 20
115.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
69,96 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,29 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 11
116.3 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,69 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
121.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
84,10
Економія при броні: -36,60 грн
47,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
122.8 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
67,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Вишгородська, 56/2
123.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,74 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Миропільська, 1
124.0 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
76,00
Економія при броні: -18,44 грн
57,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
125.5 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
75,72
Економія при броні: -4,55 грн
71,17 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баришівка, вул. Центральна, 15-А
125.9 км
Фіточай "Ключі Здоров'я" № 36 1.5 г пакетик №20
Ключі Здоров'я
70,68 грн
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