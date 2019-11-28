Вітапрост (Vitaprost) (362880) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Вітапрост інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Препарат застосовують для лікування захворювань передміхурової залози. Екстракт передміхурової залози биків, що входить до складу супозиторіїв, чинить органотропну дію на передміхурову залозу (простатопротекторний ефект), протизапальну дію, зменшуючи набряк та лейкоцитарну інфільтрацію залози, поліпшує процеси мікроциркуляції та тромбоцитарно-судинний гемостаз, позитивно впливає на функціональну активність сперматозоїдів. Стимулює активність гуморальної ланки імунітету та деяких факторів резистентності організму, впливає на тонус м’язів сечового міхура, включаючи тонус детрузора.
Фармакокінетика. Компоненти препарату ефективно всмоктуються з прямої кишки. Екстракт передміхурової залози биків розщеплюється клітинними протеазами до амінокислот, не кумулюється. Екстракт передміхурової залози биків та його метаболіти екскретуються з сечею.
Показання Вітапрост
— хронічний простатит;
— профілактика та лікування ускладнень після операцій на передміхуровій залозі.
Застосування Вітапрост
супозиторій звільняють від упаковки та вводять глибоко в задній прохід.
Застосовують по 1 супозиторію 1–2 рази на добу (уранці та ввечері) протягом 5–10 днів.
Тривалість курсу визначається характером та тяжкістю захворювання, досягнутим терапевтичним ефектом, характером терапії (монотерапія або комплексне лікування). При необхідності курс можна повторити через 1–6 міс.
Діти. Не застосовувати у дітей.
Протипоказання
підвищена чутливість до компонентів препарату, зокрема до білків великої рогатої худоби.
Побічна дія
алергічні реакції: свербіж, гіперемія шкіри, шкірний висип;
зміни в місці введення: відчуття печіння.
Особливості застосування
з обережністю призначати при атеросклерозі, підвищеному ризику розвитку тромбоемболії. При тривалому застосуванні препарату у високих дозах необхідно контролювати час згортання крові. При лікуванні препаратом рекомендується проводити аналіз клінічних показників активності передміхурової залози (простатоспецифічний антиген). Препарат практично вільний від натрію та калію.
Після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не застосовують у жінок.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дані відсутні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
лікарська взаємодія з препаратом Вітапрост не вивчалася.
Передозування
про випадки передозування супозиторіїв з екстрактом передміхурової залози биків не повідомлялося.
При застосуванні високих доз препарату (понад 400 мг/добу протягом тривалого часу) можливі диспептичні розлади, відчуття втоми, загальна слабкість, головний біль, креатинурія, підвищення активності креатинкінази, підвищення концентрації ХС, ТГ, зниження концентрації тироксину та трийодтироніну в сироватці крові, збільшення вмісту естрогенів та андрогенів у сечі. Специфічного антидоту немає. Лікування симптоматичне.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці для захисту від дії світла при температурі від 2 до 8 °С. Зберігати у недоступному для дітей місці.