з обережністю призначати при атеросклерозі, підвищеному ризику розвитку тромбоемболії. При тривалому застосуванні препарату у високих дозах необхідно контролювати час згортання крові. При лікуванні препаратом рекомендується проводити аналіз клінічних показників активності передміхурової залози (простатоспецифічний антиген). Препарат практично вільний від натрію та калію.

Після застосування супозиторіїв слід ретельно вимити руки.

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Препарат не застосовують у жінок.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дані відсутні.