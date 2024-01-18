простатилен застосовують для лікування дорослих чоловіків, включаючи осіб літнього віку.

У формі ліофілізату для розчину для ін’єкцій. Перед застосуванням ліофілізат простатилену, що міститься в 1–2 флаконах, розчиняють в 1–2 мл води для ін’єкцій або 0,9% р-ні натрію хлориду, або 0,5% р-ні новокаїну та отриманий р-н вводять в/м 1 раз на добу.

Тривалість курсу лікування — 5–10 днів. У разі необхідності через 1–6 міс проводять повторний курс лікування.

У формі супозиторія ректального. Супозиторій звільняють від упаковки та вводять глибоко у пряму кишку.

Застосовують по 1 супозиторію 1–2 рази на добу (вранці та ввечері) протягом 5–10 днів. У разі необхідності через 1–6 міс проводять повторний курс лікування.

Тривалість курсу лікування простатиленом визначається характером та тяжкістю захворювання, досягнутим терапевтичним ефектом, характером терапії (монотерапія або комплексне лікування).

Діти. Не застосовують дітям.