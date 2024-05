перед призначенням препарату 3-Дінір слід встановити, чи були у пацієнта в анамнезі реакції гіперчутливості до цефдиніру, інших цефалоспоринів, пеніцилінів та інших препаратів. Пацієнтам із чутливістю до пеніциліну цефдинір призначають з обережністю через можливість виникнення перехресної гіперчутливості між β-лактамними антибіотиками. При виникненні алергічних реакцій на цефдинір прийом препарату слід припинити. Реакції серйозної гострої гіперчутливості можуть потребувати введення епінефрину (адреналіну) та проведення інших заходів невідкладної допомоги відповідно до ситуації.

Під час застосування майже всіх антибактеріальних препаратів, включаючи цефдинір, повідомляли про випадки діареї, спричиненої Clostridium difficile [Clostridium difficile associated diarrhea] (CDAD), які за ступенем тяжкості варіювали від легкої діареї до летального коліту. Лікування антибактеріальними препаратами порушує нормальну мікрофлору товстого кишечнику, що призводить до посиленого росту C. difficile.

C. difficile синтезує токсини A і B, що спричиняють розвиток CDAD. Штами C. difficile з гіперпродукуванням токсинів зумовлюють підвищену захворюваність і смертність, оскільки інфекції, які вони спричинюють, можуть бути стійкими до терапії антимікробними препаратами і потребувати колектомії. Розвиток CDAD слід запідозрювати в усіх пацієнтів, у яких виявлено прояви діареї після застосування антибіотиків. Необхідне ретельне вивчення анамнезу, оскільки повідомляли, що CDAD виникала більш ніж через 2 міс після призначення антибактеріальних препаратів.

3-Дінір, як і інші антимікробні препарати широкого спектру дії, слід призначати з обережністю особам з колітом в анамнезі.

Як і у випадку з іншими антибіотиками широкого спектра дії, тривале лікування може призвести до появи і збільшення кількості резистентних організмів. Ретельне спостереження за станом пацієнта має важливе значення. Якщо під час терапії виникає суперінфекція, слід призначати відповідну альтернативну терапію.

У пацієнтів із транзиторною або персистуючою нирковою недостатністю (CL cr <30 мл/хв) добову дозу цефдиніру необхідно знизити, оскільки застосування лікарського засобу у рекомендованих дозах може призвести до значного підвищення плазмових концентрацій і Т ½ цефдиніру (див. ЗАСТОСУВАННЯ).

Безпека та ефективність застосування цефдиніру у новонароджених та немовлят віком до 6 міс не встановлені. Застосування цефдиніру для лікування гострого гаймориту у дітей віком від 6 міс до 12 років підтверджується даними клінічних досліджень у дорослих та підлітків, аналогічною патофізіологією гострого синуситу у дорослих та дітей, а також порівняльними фармакокінетичними даними у педіатричній популяції.

Ефективність цефдиніру у пацієнтів літнього віку та дорослих молодшого віку порівнянна. Хоча цефдинір добре переноситься у всіх вікових групах пацієнтів у клінічних випробуваннях у осіб літнього віку відмічали нижчий рівень розвитку побічних ефектів (включаючи діарею), ніж у дорослих молодшого віку. Корекція дози у пацієнтів літнього віку з нормальною функцією нирок не потрібна.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Вагітність . У доклінічних дослідженнях не виявлено тератогенної дії цефдиніру при пероральному введенні щурам у дозах до 1000 мг/кг/добу (у 70 разів перевищують рекомендовані максимальні терапевтичні дози, виходячи з розрахунку мг/кг/добу, в 11 разів — виходячи з розрахунку мг/м2/добу) або кроликам у дозах до 10 мг/кг/добу (в 0,7 раза перевищують рекомендовані максимальні терапевтичні дози, виходячи з розрахунку мг/кг/добу, в 0,23 раза — виходячи з розрахунку мг/м2/добу). Цефдинір не впливав на репродуктивні властивості самок, виживання потомства, а також на параметри його розвитку, поведінки та репродуктивної функції. Однак дані клінічних досліджень щодо результатів застосування цефдиніру у вагітних відсутні. Оскільки дослідження з оцінки впливу на репродуктивну функцію у тварин не завжди дозволяють передбачити результати впливу на організм людини, цефдинір можна призначати у період вагітності тільки у разі обґрунтованої клінічної необхідності. Вплив цефдиніру на пологи не вивчався.

Період годування грудьми . При введенні цефдиніру в дозі 600 мг його не виявляли у грудному молоці людини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Досвід застосування цефдиніру не виявив несприятливого впливу на здатність керувати транспортними засобами та працювати з іншими механізмами.