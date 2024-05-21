комбінована дієтична добавка Асглюкан Плюс містить бета-глюкан, вітаміни і мінеральні речовини. Дія сиропу Асглюкан Плюс зумовлена властивостями компонентів, що входять до його складу.

Бета-глюкани — це природні полісахариди. Бета-глюкани (1,3 і 1,6) є їх найбільш активною формою зі значним імуномодулюючим потенціалом, сприяє підтримці імунітету і зниженню ризику розвитку інфекційних захворювань, має здатність до стимулювання та регенерації клітин імунної системи (макрофагів, Т-лімфоцитів), впливає на синтез інтерферону, внаслідок чого бета-глюкан ефективний при гострих і хронічних станах, які супроводжуються порушеннями функції імунної системи. Бета-глюкани також впливають на ліпідний обмін, сприяють підтриманню нормального рівня ХС, зниженню зростання рівня глюкози у крові після прийому їжі, нормалізації мікрофлори кишечнику, мають антиоксидантні властивості, сприяють захисту від наслідків стресу. Бета-глюкан (beta-1,3/1,6-D-glucan) в складі дієтичної добавки Асглюкан Плюс є структурним елементом мембрани дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiae і має виражений імуномодулюючий ефект.

Вітамін С (у вигляді L-аскорбінової кислоти) сприяє нормальному утворенню колагену для нормальної роботи кровоносних судин, необхідний для нормального функціонування кісток, хрящів, ясен, зубів, шкіри, для енергетичного метаболізму, регуляції окисно-відновних процесів, вуглеводного обміну, для підтримання нормального функціонування імунної системи під час та після інтенсивних фізичних навантажень, зменшенню втоми та втомлюваності, нормальній роботі нервової системи, захисту клітин від оксидативного стресу.

Вітамін А (у вигляді ретинілпальмітату) необхідний для нормального перебігу метаболічних процесів, у тому числі і для регуляції росту та розвитку організму. Забезпечує нормальну функцію органа зору, імунної системи, правильний ріст і нормальний стан кісток, структурну цілісність тканин, стимулює регенерацію шкіри, підвищує резистентність організму до дії шкідливих чинників зовнішнього середовища.

Вітаміни групи В є компонентами ферментних систем, які регулюють метаболізм білків, жирів та вуглеводів. Їх наявність в організмі у збалансованій кількості необхідна для нормального функціонування обміну речовин. Вітаміни B 1 , В 6 , В 12 відіграють важливу роль у діяльності нервової системи.

Вітамін В 1 (у вигляді тіаміну гідрохлориду) сприяє нормальному функціонуванню нервової системи, бере участь у вуглеводному обміні, підвищує розумову і фізичну працездатність.

Вітамін В 2 {у вигляді рибофлавін-5’-фосфату натрію) покращує функції органу зору, бере участь у тканинному диханні, білковому, жировому і вуглеводному обміні, сприяє регенерації епітелію шкіри і слизових оболонок.

Вітамін В 3 (нікотинамід) бере участь у процесах тканинного дихання, вуглеводного та ліпідного обміну, покращує мікроциркуляцію.

Вітамін B 5 (у вигляді D-пантотенату кальцію) входить до складу коферменту А, зумовлює імуномодулюючу, антиалергічну дію, бере участь у продукуванні антитіл, синтезі стероїдних гормонів, покращує процеси метаболізму міокарда, процеси регенерації, реологічні властивості крові.

Вітамін В 6 (у вигляді піридоксину гідрохлориду) необхідний для ферментів, що беруть участь в обміні речовин, а також для синтезу нейромедіаторів і гемоглобіну, важливий для нормального функціонування ЦНС і периферичної нервової системи. Сприяє підвищенню розумової та фізичної працездатності, чинить імуностимулюючу, антианемічну дію.

Вітамін В 12 (ціанокобаламін) виявляє високу біологічну активність, чинить імуностимулюючу, протиалергічну, протианемічну дію, сприятливо впливає на функцію печінки і нервової системи, бере участь у формуванні мієлінових клітин, необхідний для процесу нормального кровотворення і дозрівання еритроцитів, впливає на систему згортання крові, є важливим фактором нормального росту, поліпшує регенерацію тканин. Разом з фолієвою кислотою бере участь у синтезі нуклеотидів.

Вітамін Е (у вигляді DL-альфа-токоферилацетату) чинить антиоксидантну, імуномодулюючу, мембранопротекторну дію, допомагає нормалізувати реологічні властивості крові, покращити мікроциркуляцію, сприяє відновленню структури нервової і м’язової тканини.

Фолієва кислота (вітамін B 9 відіграє важливу роль у метаболізмі амінокислот (у тому числі метіоніну, серину, гліцину і гістидину), нуклеотидів, нуклеїнових кислот; необхідна для нормального розвитку кровоносної та імунної систем, для підтримки та відновлення нових клітин та процесів кровотворення, при вагітності допомагає знизити ризик впливу тератогенних факторів на розвиток органів і систем плода, підвищує розумову і фізичну працездатність, сприяє відновленню структури нервової тканини.

Вітамін D (холекальциферол) регулює метаболізм кальцію і фосфору, необхідний для підтримання нормального рівня кальцію та фосфору в крові, нормального стану зубів, кісток, функції м’язів, нормальній роботі імунної системи, відіграє роль у процесі поділу клітин, впливає на засвоєння вітаміну А.

Цинк (у вигляді цинку сульфату моногідрату) входить до складу різних ферментів, сприяє нормальній когнітивній функції головного мозку, підтриманню нормального стану кісток, волосся, нігтів, шкіри, зору, імунної системи, нормального рівня тестостерону у крові, відіграє важливу роль у процесі поділу клітин, здатності до запліднення та репродуктивній функції, захисту клітин від оксидативного стресу.

Марганець (у вигляді сульфату марганцю моногідрату) є активатором ферментних реакцій, які чинять антиоксидантну дію, позитивно впливає на синтез глікозаміногліканів, необхідних для нормального розвитку кісткової та хрящової тканини, сприяє нормальному енергетичному метаболізму, сприятливо впливає при розладах уваги і гіперактивності.

Селен (у вигляді селеніту натрію) є складовою частиною антиокиснювального ферменту глутатіонпероксидази, яка є компонентом антиоксидантної системи захисту клітин. Сприяє підтриманню нормального стану нігтів, волосся, сперматогенезу, функціонуванню імунної системи, щитовидної залози, належить до синергістів йоду.

Може бути рекомендована як джерело комплексу вітамінів (А, D 3 , Е, С, В 1 , В 2 , В 6 , В 12 , пантотенова кислота, нікотинамід, фолієва кислота), бета-глюкану та мінеральних речовин (цинк, марганець, селен) при гіповітамінозі різного походження. Сприяє підвищенню фізичної й розумової працездатності, концентрації уваги та зниженню втомлюваності. Має загальнозміцнювальні властивості.