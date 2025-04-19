АСГЛЮКАН ПЛЮС (ASGLUCAN PLUS)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 180 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
457,61
Економія при броні: -81,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
466,84
Економія при броні: -90,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
497,79
Економія при броні: -28,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
491,20
Економія при броні: -65,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
470,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
495,63
Економія при броні: -26,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
470,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
463,45
Економія при броні: -89,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
465,12
Економія при броні: -91,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
470,60 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
462,18
Економія при броні: -47,85 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
469,16
Економія при броні: -54,83 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
487,57
Економія при броні: -18,91 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
486,60
Економія при броні: -17,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
491,69
Економія при броні: -22,30 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
470,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
459,68
Економія при броні: -81,68 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
469,51
Економія при броні: -32,17 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
460,91
Економія при броні: -23,63 грн