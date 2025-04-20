АСГЛЮКАН ПЛЮС (ASGLUCAN PLUS)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 126 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
462,84
Економія при броні: -48,05 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
496,70
Економія при броні: -24,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
458,71
Економія при броні: -44,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
486,44
Економія при броні: -14,17 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
495,17
Економія при броні: -23,13 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
492,01
Економія при броні: -19,97 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
468,63
Економія при броні: -92,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
469,17
Економія при броні: -92,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
465,48
Економія при броні: -89,22 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
469,74
Економія при броні: -93,32 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 28 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
473,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
454,17
Економія при броні: -83,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється за 58 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 34
1.8 км
АСГЛЮКАН ПЛЮС сироп флакон 150 мл №1
Асфарма Медікал Дентал Урюнлер Ве Иляч Санайі Тіджарет Анонім Шіркеті
431,89
Економія при броні: -25,60 грн