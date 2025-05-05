медикаментозне лікування запорів є ад’ювантом немедикаментозних методів лікування, наприклад дієтотерапії (дотримання дієти, збагаченої харчовими волокнами), підвищеного вживання рідини, підтримання рекомендованого рухового режиму.

Перед початком лікування будь-яким проносним засобом слід виключити органічні порушення кишечнику.

Як і інші проносні засоби, Докулак ІС не слід застосовувати постійно. Тривале застосування лікарського засобу може спричинити атонію товстої кишки та гіпокаліємію.

Якщо необхідність у застосуванні проносних засобів виникає кожного дня або у разі появи абдомінального болю слід звернутися за консультацією до лікаря.

Застосування у період вагітності або годування грудьми

Період вагітності. Не існує достатніх даних щодо безпеки застосування докузату натрію в період вагітності. Даних доклінічних досліджень недостатньо для оцінки впливу докузату натрію на перебіг вагітності та ембріональний розвиток плода. Потенційний ризик для людини невідомий. За весь тривалий період широкого застосування докузату натрію про несприятливі наслідки не повідомлялося. Застосовувати докузат натрію у період вагітності слід тільки тоді, коли очікувана користь перевищуватиме можливі ризики.

Період годування грудьми. Докузат натрію екскретується в грудне молоко, тому жінкам у період годування грудьми його слід застосовувати з обережністю.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дані відсутні.