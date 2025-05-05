Докулак ІС (Doculac IC) (359255) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Докулак ІС інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Докузат натрію є аніонним зволожуючим агентом, який діє як пом’якшувач калу, знижуючи поверхневий натяг рідини у кишечнику та сприяючи її проникненню у накопичені тверді сухі калові маси.
Фармакокінетика. Докузат натрію виявляє фармакологічні ефекти локально у ШКТ. Проте існують дані, що докузат абсорбується у ШКТ та виводиться з жовчю. Існують також докази того, що докузат натрію може посилювати абсорбцію інших сполук у разі одночасного прийому всередину.
Показання Докулак ІС
лікування запорів:
— для запобігання утворенню щільних, сухих калових мас та зниженню напруги при дефекації за наявності геморою та анальних тріщин;
— для пом’якшення твердих сухих калових мас з метою зниження напруги при дефекації.
Як додатковий засіб для рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини
Застосування Докулак ІС
застосовувати всередину. Таблетки слід ковтати цілими, запиваючи склянкою води. При терапії лікарським засобом необхідно забезпечити адекватну гідратацію організму.
Дорослі та діти віком від 12 років. Максимальна добова доза лікарського засобу становить 500 мг. Прийом лікарського засобу рекомендовано розпочинати з високих доз, таких як 100 мг 3 рази на добу, які слід поступово знижувати до мінімальної ефективної дози залежно від вираженості клінічного ефекту.
Для рентгенологічного дослідження органів черевної порожнини разом з барієвою сумішшю слід прийняти докузат натрію в дозі 400 мг.
Пацієнти літнього віку. Корекція доз лікарського засобу не потрібна.
Рекомендована тривалість лікування — не більше 7 діб.
У тяжких випадках термін лікування може бути збільшений за рекомендацією лікаря, якщо очікувана користь від застосування лікарського засобу переважає ризики для пацієнта.
Діти. Лікарський засіб не призначений для застосування у дітей віком до 12 років.
Протипоказання
гіперчутливість до діючої речовини або будь-якого з компонентів лікарського засобу.
Абдомінальний біль, що не пов’язаний із запором, нудота, блювання, кишкова непрохідність.
Дитячий вік до 12 років.
Побічна дія
побічні реакції класифіковано за системно-органними класами та частотою. За частотою побічні реакції розподілено таким чином: рідко (≥1/10 000 та <1/1000), частота невідома (неможливо оцінити за наявними даними).
З боку ШКТ: рідко — діарея, нудота, абдомінальні спазми.
З боку шкіри та слизових оболонок: рідко — шкірний висип, частота невідома — свербіж.
Особливості застосування
медикаментозне лікування запорів є ад’ювантом немедикаментозних методів лікування, наприклад дієтотерапії (дотримання дієти, збагаченої харчовими волокнами), підвищеного вживання рідини, підтримання рекомендованого рухового режиму.
Перед початком лікування будь-яким проносним засобом слід виключити органічні порушення кишечнику.
Як і інші проносні засоби, Докулак ІС не слід застосовувати постійно. Тривале застосування лікарського засобу може спричинити атонію товстої кишки та гіпокаліємію.
Якщо необхідність у застосуванні проносних засобів виникає кожного дня або у разі появи абдомінального болю слід звернутися за консультацією до лікаря.
Застосування у період вагітності або годування грудьми
Період вагітності. Не існує достатніх даних щодо безпеки застосування докузату натрію в період вагітності. Даних доклінічних досліджень недостатньо для оцінки впливу докузату натрію на перебіг вагітності та ембріональний розвиток плода. Потенційний ризик для людини невідомий. За весь тривалий період широкого застосування докузату натрію про несприятливі наслідки не повідомлялося. Застосовувати докузат натрію у період вагітності слід тільки тоді, коли очікувана користь перевищуватиме можливі ризики.
Період годування грудьми. Докузат натрію екскретується в грудне молоко, тому жінкам у період годування грудьми його слід застосовувати з обережністю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дані відсутні.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
докузат натрію не слід застосовувати одночасно з мінеральними оліями (наприклад з рідкою вазеліновою олією).
Передозування
у рідкісних випадках передозування надмірну втрату води та електролітів слід компенсувати шляхом вживання великої кількості рідини. Медикаментозну корекцію втрати електролітів слід проводити за потреби.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °С.