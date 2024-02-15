Активні речовини — “Д”ДОКУЗАТ НАТРІЙ (DOCUSATUM NATRICUM) ДОКУЗАТ НАТРІЙ (DOCUSATUM NATRICUM) Діюча речовина Сортування: По популярності По популярності Спочатку дешеві Спочатку дорогі А-Я Я-А Знайдено: 3 препарати Плитка Список Пікосен® Мікра Гель ректальний, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика" В 809 аптеках від 183,17 грн Ціни в аптеках Докулак ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 10 ІнтерХім В 477 аптеках від 52,10 грн Ціни в аптеках Слабігель-Здоров'я Гель ректальний, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 Здоров'я ФК В 4 аптеках від 216,27 грн Ціни в аптеках Препарати, які містять ДОКУЗАТ НАТРІЙ