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Активні речовини — “Д”ДОКУЗАТ НАТРІЙ (DOCUSATUM NATRICUM)

ДОКУЗАТ НАТРІЙ (DOCUSATUM NATRICUM) Діюча речовина

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Знайдено: 3 препарати
Пікосен® Мікра гель ректальний, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6; ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Пікосен® Мікра Гель ректальний, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
В 809 аптеках
від 183,17 грн
Ціни в аптеках
Докулак ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 10; ІнтерХім
Докулак ІС Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 100 мг, блістер, № 10 ІнтерХім
В 477 аптеках
від 52,10 грн
Ціни в аптеках
Слабігель-Здоров'я гель ректальний, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6; Здоров'я ФК
Слабігель-Здоров'я Гель ректальний, 0,12 г/10 г, туба-канюля, 10 г, № 6 Здоров'я ФК
В 4 аптеках
від 216,27 грн
Ціни в аптеках