Дитяче харчуванняІнше дитяче харчуванняПечивоПечиво/бісквіти злаковіГербер батончик фруктово-злаковий (Gerber bar fruit-cereal) Гербер батончик фруктово-злаковий (Gerber bar fruit-cereal) (358027) - інструкція із застосування Дитяче харчування Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 33,12 грн Без рецепта 1 шт від 33,12 грн 1 шт від 33,86 грн 1 шт від 33,70 грн В наявності в 105 аптеках Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник Нестле Україна Вага 25 г Дитяче харчування Печиво/бісквіти злакові