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Гербер батончик фруктово-злаковий (Gerber bar fruit-cereal) (358027) - інструкція із застосування Дитяче харчування

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Гербер батончик фруктово-злаковий (Gerber bar fruit-cereal)
Ціна в місті Київ
від 33,12 грн
Без рецепта
1 шт від 33,12 грн 1 шт від 33,86 грн 1 шт від 33,70 грн
В наявності в 105 аптеках
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Виробник
Вага
25 г
Дитяче харчування
Печиво/бісквіти злакові