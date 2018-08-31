Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняІнші ВМПДжгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet) Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet) (357862) - інструкція із застосування Медичні вироби Інструкція Ціни Карта Ціна в місті Київ від 190,46 грн Без рецепта 1 шт від 190,46 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності В наявності в 14 аптеках інших міст Забронювати Знайти на карті Додати в обране Виробник HOLTSCH Medizinprodukte GmbH Кількість штук в упаковці 1 шт. Медичні вироби Інші ВМП