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Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet) (357862) - інструкція із застосування Медичні вироби

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Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Ціна в місті Київ
від 190,46 грн
Без рецепта
1 шт від 190,46 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
В наявності в 14 аптеках інших міст
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Кількість штук в упаковці
1 шт.
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