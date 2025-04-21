Київ
Про товар
Ціни
Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Вінниця
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
80,00
грн
Забронювати
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Рачінського Дениса, 25
202.5 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
50,40
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
325.7 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
326.6 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
327.0 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
328.7 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
329.0 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
205,20
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
329.7 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
330.5 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
330.6 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
Забронювати
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Садова, 2-А
332.0 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
335.4 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
Забронювати
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
358.4 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню