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Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Одеса
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Рачінського Дениса, 25
442.2 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
50,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
456.3 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
80,00
грн
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Зачинено
Відчиняється о 07:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
594.9 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
602.7 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
614.4 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
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Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
614.8 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
615.0 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
616.7 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Моршинська, 2
619.1 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
620.0 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
620.1 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
205,20
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Садова, 2-А
620.1 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
621.0 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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