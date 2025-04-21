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Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Джгут венозний автоматичний (Automatic venous tourniquet)
Миколаїв
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Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Рачінського Дениса, 25
405.3 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
50,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
425.1 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
80,00
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Стрий, вул. Галицька, 1-Г
655.3 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 24
658.8 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 1
666.1 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Медової Печери, 1
666.2 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Червоної Калини, 36
666.5 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Моршинська, 2
670.6 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Миколайчука, 9
670.7 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
205,20
грн
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Пульс
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Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Замарстинівська, 122
670.9 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,50
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Садова, 2-А
671.8 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Липи Юрія, 20
671.9 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
194,70
грн
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Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Стебник, вул. Грушевського Михайла, 8
678.1 км
ДЖГУТ JETPULL 2 O ВЕНОЗНИЙ (МЕДИЧНИЙ) АВТОМАТИЧНИЙ, БАГАТОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ №1
HOLTSCH Medizinprodukte GmbH
190,46
грн
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