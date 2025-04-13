Комплексної дії (мультифункціональні)

Зубна паста Емофлор (Toothpaste Emofluor)

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ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
Daily care 75 мл зі стабілізаторм фторидом олова №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 517,40 грн
в 158 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
Pro twin care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
від 637,50 грн
в 93 аптеках
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Ціни в Київ
від 517,40 грн
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Характеристики
Виробник
СВІСС-ТРЕЙД
Форма випуску
Daily care
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби