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Зубна паста Емофлор (Toothpaste Emofluor)
2 препарати
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
Daily care 75 мл зі стабілізаторм фторидом олова №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
517,40
грн
в 158 аптеках
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ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR"
Pro twin care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
від
637,50
грн
в 93 аптеках
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Форма випуску
Daily Care
Pro Twin Care
Ціни в
Київ
від
517,40
грн
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Характеристики
Виробник
СВІСС-ТРЕЙД
Форма випуску
Daily care
Умови продажу
Без рецепта
Об'єм
75 мл
Косметичні засоби
4.1.1.2.2. Десенситиві
4.1.1.2.5. Комплексної дії (мультифункціональні)
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