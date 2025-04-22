Зубна паста Емофлор (Toothpaste Emofluor)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Чернігів
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. 77-ї Гвардійської Дивізії, 1-В
2.3 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
В містах поряд
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Зазим'я, вул. Лісова, 31-В
111.8 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Бровари, вул. Київська, 316
113.4 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бровари, вул. Київська, 241
114.7 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
693,00
Економія при броні: -20,79 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 9
114.9 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бровари, вул. Героїв України, 14
115.0 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Вишгород, вул. Набережна, 2
115.5 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, вул. Шкільна, 73-Б
116.1 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Віталюкс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Д
116.3 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
116.3 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лісківська, 12/1
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
605,33
Економія при броні: -31,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бровари, вул. Луценко Анатолія, 27
118.4 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптекар
Зачинено
Відчиняється за 46 хв
Київ, вул. Лаврухіна, 4
119.2 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41-К
121.6 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Лісовий, 25
121.9 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 10
122.0 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
607,49
Економія при броні: -32,48 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 34
122.0 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Оболонський, 21-Б
122.0 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
561,00
Економія при броні: -16,83 грн
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Pro Twin Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
693,00
Економія при броні: -20,79 грн
Аптекар
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вершигори Петра, 1
122.3 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лісовий, 14
122.3 км
ЗУБНА ПАСТА "EMOFLUOR" Daily Care 75 мл №1
СВІСС-ТРЕЙД