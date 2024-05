фармакодинаміка. У процесі досліджень in vitro та in vivo для ебастину було виявлено релевантну афінність щодо H 1 -рецепторів зі швидкою та селективною їх блокадою на тривалий час.

Після перорального застосування ані ебастин, ані його активний метаболіт не проникають через ГЕБ. Ця особливість супроводжується низьким рівнем седативного ефекту, що підтверджується експериментальними дослідженнями впливу ебастину на ЦНС.

Отримані у процесі досліджень іn vitro та in vivo дані демонструють, що для ебастину характерний потужний, довготривалий та високоселективний антагоністичний вплив на H 1 -рецептори, водночас позбавлений небажаних центральних та антихолінергічних ефектів.

Клінічні властивості: дослідження за допомогою провокованих гістаміном шкірних реакцій продемонстрували статистично та клінічно суттєвий антигістамінний ефект, який проявляється через 1 год після прийому препарату та потім зберігається протягом більше ніж 48 год. Після закінчення лікування, що тривало протягом 5 днів, антигістамінна дія зберігається протягом 72 год. Ця дія підтверджується концентрацією у плазмі крові найсуттєвішого активного метаболіту — каребастину.

Після повторного прийому блокування периферичних рецепторів залишалося на постійному рівні, без швидкого зниження лікувального ефекту (тахіфілаксії). Ці результати підтверджують, що ебастин із дозуванням щонайменше 10 мг забезпечує швидку, потужну, довготривалу блокаду периферійних H 1 -рецепторів, окрім того, прийом ебастину може відбуватися щоденно.

Седативний ефект був досліджений шляхом фармакологічної електроенцефалографії, когнітивного тестування, тестів окорухової координації та на базі суб’єктивної оцінки.

При застосуванні рекомендованої терапевтичної дози не виявлено жодного суттєвого зростання седативної дії. Ці результати узгоджуються з результатами, отриманими у процесі подвійних сліпих клінічних досліджень: рівень седативного ефекту ебастину порівняний з аналогічним показником для плацебо.

Фармакокінетика. Після перорального застосування ебастин швидко абсорбується у ШКТ, водночас відмічається ефект першого проходження. Ебастин майже повністю перетворюється на фармакологічно активний метаболіт каребастин. Після одноразового прийому дози 10 мг C max метаболіту в плазмі крові становить близько 80–100 нг/мл. Встановлення C max метаболіту в плазмі крові відбувається через 2,5–4 год після прийому препарату. Т ½ метаболіту становить 15–19 год. 66% ебастину виводяться разом із сечею, переважно у вигляді поєднаних метаболітів. При повторному щоденному прийомі одноразової дози 10 мг через 3–5 днів встановлюється стійка рівноважна концентрація з C max в плазмі крові 130–160 нг/мл.

Після перорального одноразового застосування дози 20 мг концентрація ебастину в крові набуває максимального значення через 1–3 год із середнім значенням 2,8 нг/мл. C max метаболіту каребастину становить у середньому 157 нг/мл.

Дослідження in vitro з мікросомами людської печінки демонструють, що перетворення ебастину на каребастин відбувається переважно шляхом CYP 3A4. Зв’язування ебастину та каребастину з білками плазми крові становить більше ніж 95%. У пацієнтів літнього віку відсутні будь-які релевантні зміни фармакокінетичного профілю. Фармакокінетика ебастину, як і його активного метаболіту каребастину, лінійна в межах рекомендованого терапевтичного діапазону дозування 10–20 мг.