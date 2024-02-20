ЕБАСТИН (EBASTINUM) Діюча речовина
блокатор Н1- гістамінових рецепторів тривалої дії; попереджує індуковані гістаміном спазми гладкої мускулатури та підвищеної судинної проникливості; після прийому p/os протиалергічна дія розпочинається через 1 год. і триває протягом 48 год; не має антихолінергічної активності, не проникає через гематоенцефалічний бар’єр, не чинить седативної дії.
симптоматичне лікування алергічних ринітів (сезонних та/або цілорічних), що пов’язані/не пов’язані з алергічними кон’юнктивітами; хр. ідіопатичної кропив’янки та алергічних дерматитів.
застосовувати p/os; табл. та сироп для p/os застосування: дорослим та дітям старше 12 років 10 мг 1р/добу, при вираженій симптоматиці - по 20 мг/добу; сироп для p/os застосування: дітям 6- 11 років - по 5 мг 1 р/добу, дітям 2-5 років - по 2,5 мг 1 р/добу.
гіперчутливість до ебастину або до інших компонентів ЛЗ.
знервованість, сонливість; запаморочення, гіпестезія, агевзія, дисгевзія; відчуття серцебиття, тахікардія; сухість у роті, блювання, абдомінальний біль, диспепсія, тошнота; аномальні тести печінкових реакцій (збільшення трансаміназ, гамма-глутамілтрансферази, ЛФ, білірубіну), гепатит, холестаз; кропив’янка, висип, дерматит; менструальні порушення; набряк, астенія, реакції гіперчутливостті, анафілаксія, ангіоневротичний набряк; частота невідома - хлорурія, хроматурія.