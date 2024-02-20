застосовувати p/os; табл. та сироп для p/os застосування: дорослим та дітям старше 12 років 10 мг 1р/добу, при вираженій симптоматиці - по 20 мг/добу; сироп для p/os застосування: дітям 6- 11 років - по 5 мг 1 р/добу, дітям 2-5 років - по 2,5 мг 1 р/добу.