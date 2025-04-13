Київ
Про товар
Ціни
Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Кістінокс форте (Kistinox forte)
Ціни в
Київ
від
800,26
грн
В 301 аптеці
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Характеристики
Виробник
Фармацевтична компанія Віста
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
20 шт.
Дієтичні добавки
10.1. Дієтичні добавки, що покращують функцію сечовивідної системи і з сечогінним ефектом
Ціни в
Київ
від
800,26
грн
В 301 аптеці
Знайти в аптеках
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