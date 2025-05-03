Кістінокс форте (Kistinox forte)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1247,54
Економія при броні: -305,83 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1209,00
Економія при броні: -148,13 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1239,13
Економія при броні: -184,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
606,08
Економія при броні: -135,31 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1142,80
Економія при броні: -71,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1230,02
Економія при броні: -65,49 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1254,88
Економія при броні: -90,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
971,49
Економія при броні: -29,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1238,90
Економія при броні: -297,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1137,40
Економія при броні: -66,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1214,72
Економія при броні: -196,94 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн