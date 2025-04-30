Кістінокс форте (Kistinox forte)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
620,05
Економія при броні: -125,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1224,03
Економія при броні: -44,92 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1223,28
Економія при броні: -52,34 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1234,17
Економія при броні: -63,23 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1234,96
Економія при броні: -70,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1234,88
Економія при броні: -61,15 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1222,32
Економія при броні: -48,59 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1220,80
Економія при броні: -56,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1235,05
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1225,85
Економія при броні: -54,68 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1252,33
Економія при броні: -81,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1181,60 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
3.7 км
КІСТІНОКС ФОРТЕ таблетки №20
Фармацевтична компанія Віста
1233,67
Економія при броні: -69,23 грн