крем Дермазол не застосовувати в офтальмологічній практиці.

Для запобігання синдрому відміни після припинення тривалого застосування місцевих кортикостероїдів рекомендується продовжувати наносити місцеві кортикостероїди на уражене місце вранці, а крем Дермазол — ввечері, а потім поступово протягом 2–3 тиж припинити терапію кортикостероїдами.

Препарат містить пропіленгліколь, тому може спричинити подразнення шкіри.

Препарат містить спирт цетостеариловий, тому може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).

Застосування у період вагітності або годування грудьми. Відсутні адекватні та добре контрольовані дослідження застосування крему із кетоконазолом вагітним та жінкам, які годують грудьми. Після місцевого застосування кетоконазол у плазмі крові невагітних жінок не визначається. Ризики, пов’язані із застосуванням препарату у період вагітності або годування грудьми, невідомі.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дермазол, крем, не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.