Дермазол® крем (Dermazole® cream) (356564) - інструкція із застосування ATC-класифікація
Дермазол крем інструкція із застосування
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Кетоконазол — це синтетична похідна речовина імідазолдіоксолану, що проявляє протигрибкову активність щодо дерматофітів Trichophyton spр., Epidermophyton floccosum та Microsporum spp., а також дріжджів, у тому числі Malassezia spp. та Candida spp. Особливо виражений ефект щодо Malassezia spp.
Кетоконазол інгібує біосинтез ергостеролу у грибах та змінює склад інших ліпідних компонентів у мембрані.
Крем кетоконазолу дуже швидко усуває свербіж, який зазвичай супроводжує інфекції, спричинені дерматофітами та дріжджами, а також Malassezia spp. Симптоматичне покращення спостерігається до появи перших ознак одужання.
Фармакокінетика. Після місцевого застосування препарату у дорослих вміст кетоконазолу у крові не визначається.
Показання Дермазол крем
для місцевого застосування при лікуванні інфекцій шкіри, спричинених дерматофітами: епідермофітії тіла, рук, ступень, пахової епідермофітії, спричинених Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis та Epidermophyton floccosum, а також для лікування кандидозу шкіри і висівкоподібного лишаю.
Крем Дермазол також слід призначати для лікування себорейного дерматиту — стану шкіри, пов’язаного з присутністю Malassezia furfur.
Застосування Дермазол крем
крем Дермазол застосовувати зовнішньо. Крем наносити на уражену шкіру та навколишні ділянки. Необхідно дотримуватися загальних правил гігієни, щоб контролювати джерела інфекції та реінфекції.
Для всіх пацієнтів тривалість лікування має ґрунтуватися на індивідуальній відповіді на терапію.
|Показання
|Кратність нанесення крему
|Тривалість лікування
|Примітки
|Кандидоз шкіри (дріжджові інфекції)
|1 раз на добу
|2–3 тиж
|Лікування повинно тривати протягом достатнього часу, щонайменше протягом ще декількох днів після зникнення усіх симптомів. Якщо симптоми захворювання не зникають після 4 тиж лікування, слід переглянути діагноз.
|Висівкоподібний лишай
|1 раз на добу
|2–3 тиж
|Пахова епідермофітія
|1 раз на добу
|2–4 тиж
|Епідермофітія тіла
|1 раз на добу
|3–4 тиж
|Епідермофітія рук
|1 раз на добу
|4–6 тиж
|Епідермофітія ступень
|1 раз на добу
|4–6 тиж
|Себорейний дерматит
(основна терапія)
|1–2 рази на добу*
|2–4 тиж
|Себорейний дерматит
(підтримувальна терапія)
|1 або 2 рази на тиждень
* Залежно від тяжкості інфекції.
Діти. Досвід застосування крему Дермазол дітям відсутній.
Протипоказання
крем Дермазол протипоказаний особам з гіперчутливістю до кетоконазолу або до будь-якого з інгредієнтів препарату.
Побічна дія
з боку імунної системи: реакції гіперчутливості;
Загальні порушення та реакції у місці застосування — еритема, свербіж, кровоточивість, відчуття дискомфорту, сухість, запалення, подразнення, парестезія, реакції у місці нанесення.
З боку шкіри та підшкірної клітковини: відчуття печіння, висипання, бульозні висипання, контактний дерматит, лущення або липкість шкіри, кропив’янка.
Особливості застосування
крем Дермазол не застосовувати в офтальмологічній практиці.
Для запобігання синдрому відміни після припинення тривалого застосування місцевих кортикостероїдів рекомендується продовжувати наносити місцеві кортикостероїди на уражене місце вранці, а крем Дермазол — ввечері, а потім поступово протягом 2–3 тиж припинити терапію кортикостероїдами.
Препарат містить пропіленгліколь, тому може спричинити подразнення шкіри.
Препарат містить спирт цетостеариловий, тому може спричинити місцеві шкірні реакції (наприклад контактний дерматит).
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Відсутні адекватні та добре контрольовані дослідження застосування крему із кетоконазолом вагітним та жінкам, які годують грудьми. Після місцевого застосування кетоконазол у плазмі крові невагітних жінок не визначається. Ризики, пов’язані із застосуванням препарату у період вагітності або годування грудьми, невідомі.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Дермазол, крем, не впливає на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
не відзначається.
Передозування
місцеве застосування. Місцеве застосування крему у надмірній кількості може спричинити виникнення еритеми, набряку, відчуття опіку шкіри, які швидко минають після припинення терапії.
Випадкове внутрішнє застосування. При випадковому прийомі внутрішньо слід вжити підтримуючі та симптоматичні терапевтичні заходи.
Умови зберігання
при температурі не вище 25 °С в оригінальній упаковці. Зберігати у недоступному для дітей місці.