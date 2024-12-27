фармакодинаміка. Транексамова кислота чинить антигеморагічну дію шляхом інгібування фібринолітичних властивостей плазміну. Відбувається формування комплексу за участю транексамової кислоти та плазміногену; транексамова кислота зв’язується з плазміногеном при його перетворенні на плазмін. Дія комплексу транексамової кислоти і плазміну на активність фібрину нижча, ніж дія тільки одного плазміну. Дані досліджень in vitro показали, що високі дози транексамової кислоти знижували показники активності вказаного комплексу.

Педіатрична популяція (діти віком від 1 року). У науковій літературі описано 12 досліджень ефективності в дитячій кардіохірургії із залученням 1073 дітей; з них 631 пацієнт отримував транексамову кислоту. Стан більшості з них оцінювали порівняно з контрольною групою плацебо. Досліджувана популяція була гетерогенною стосовно віку, типу хірургічного втручання, режиму дозування. Результати дослідження застосування транексамової кислоти свідчать про зниження втрати крові і зменшення потреби у застосуванні препаратів крові у педіатричній кардіохірургії при використанні штучного кровообігу (кардіопульмональний штучний кровообіг) під час операцій з високим ризиком кровотечі, особливо в «ціанотичних» (із суттєвим порушенням кровообігу) пацієнтів або пацієнтів, яким проводять повторну операцію. Як встановлено, найбільш адаптований режим дозування може бути таким:

– перше введення (навантажувальна доза) — болюсна інфузія 10 мг/кг маси тіла, вводити в період після початкового наркозу і до розрізу шкіри;

– безперервне введення шляхом інфузії 10 мг/кг/год або ін’єкційне введення в адаптер насоса штучного кровообігу в дозі, яка скоригована для процедури вказаного хірургічного втручання, або в дозі, розрахованій відповідно до маси тіла пацієнтів — 10 мг/кг маси тіла, або введення в адаптер насоса штучного кровообігу та заключна ін’єкція у дозі 10 мг/кг маси тіла наприкінці хірургічного втручання із застосуванням штучного кровообігу.

Деякі дані дають змогу припустити, що безперервна інфузія є більш прийнятною, оскільки вона підтримуватиме терапевтичну концентрацію у плазмі крові протягом операції. Не проведено жодних специфічних досліджень співвідношення доза/ефект або фармакокінетичних досліджень за участю дітей.

Фармакокінетика. Абсорбція. Пікова концентрація транексамової кислоти у плазмі крові швидко досягається після короткотермінової в/в інфузії, після чого показники концентрації у плазмі крові починають знижуватися мультиекспоненційно.

Розподіл. У разі терапевтичних рівнів у плазмі показник зв’язування транексамової кислоти з білками плазми крові становить близько 3%; як вважається, показники зв’язування повністю пояснюються зв’язуванням з плазміногеном. Транексамова кислота не зв’язується з сироватковим альбуміном. Початковий об’єм розподілу становить близько 9–12 л.

Транексамова кислота проникає через плаценту. Після в/в ін’єкції 10 мг/кг маси тіла у вагітних концентрація транексамової кислоти в сироватці крові знаходиться в діапазоні 10–53 мкг/мл, тоді як концентрація в пуповинній крові — в діапазоні 4–31 мкг/мл. Транексамова кислота швидко проникає у суглобову рідину і тканини синовіальної оболонки. Після в/в ін’єкції 10 мг/кг маси тіла у пацієнтів, які перенесли операції на коліні, показники концентрації в суглобовій рідині були подібні до таких у сироватці крові. Показники концентрації транексамової кислоти в ряді інших тканин та рідин співвідносні з показниками, що виявлені в крові (у грудному молоці — 1/100 частка, у спинномозковій рідині — 1/10, у внутрішньоочній рідині — 1/10). Транексамова кислота виявлена у спермі, де вона інгібує фібринолітичну активність, але практично не впливає на міграцію (рухливість) сперматозоїдів.

Виведення. Лікарський засіб виділяється в основному з сечею у вигляді незміненої сполуки. Уринарна екскреція через механізм клубочкової фільтрації є основним шляхом елімінації. Нирковий кліренс практично еквівалентний плазмовому кліренсу (110–116 мл/хв). Близько 90% транексамової кислоти виводиться протягом перших 24 год після в/в введення дози 10 мг/кг маси тіла. Т ½ транексамової кислоти становить близько 3 год.

Особливі групи пацієнтів. Плазмова концентрація підвищується у пацієнтів з нирковою недостатністю. За участю дітей не проведено жодних специфічних фармакокінетичних досліджень.