ВІТАГАМА® D3 2000 (VITAGAMMA D3 2000) (355850) - інструкція із застосування Дієтичні добавки
ВІТАГАМА D3 2000 інструкція із застосування
Характеристика
Вітагама® D3 2000 рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D3. Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.
Вітамін D необхідний для багатьох процесів у організмі людини, тому слід дбати про достатнє забезпечення цим вітаміном.
Вітамін D сприяє підтриманню у нормі:
– надходження та засвоєння мінеральних речовин кальцію та фосфору;
– рівня кальцію в крові;
– стану зубів, кісток та функції м’язів;
– процесу поділу клітин;
– функціонального стану імунної системи.
Вітамін D — «вітамін сонця» — попередник цього вітаміну утворюється за допомогою ультрафіолетових променів сонячного світла в шкірі людини та потім перетворюється на активну форму вітаміну у печінці та нирках. Перебування переважно в закритих будівлях, захист шкіри одягом і використання сонцезахисних кремів часто не забезпечують достатнього впливу сонячного світла для синтезу вітаміну D власним організмом. Тому проживання в сонячних регіонах не може повністю виключити наявність дефіциту вітаміну D. Також спостерігається зниження власного продукування вітаміну у осіб, старших за 65 років, внаслідок зменшення з віком товщини шкіри.
Інший природний шлях надходження вітаміну D3 в організм людини — це прийом їжі. Тому, окрім забезпечення вітаміну D шляхом його продукування власним організмом, ця речовина може також надходити до організму за допомогою дієтичного харчування.
Для того щоб мати можливість забезпечити достатній запас у довгостроковій перспективі, незалежно від пори року і впливу сонця, рекомендується вживати вітамін D3.
Рекомендації з вживання
дієтичні добавки не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.
Не перевищувати зазначену рекомендовану кількість (порцію) для щоденного споживання.
Тривалість використання залежить від рівня вітаміну D у крові.
Вітагама® D3 2000 — з цукром(ами) та підсолоджувачем(ами). Містить інгредієнти, що можуть спричиняти алергічні реакції або непереносимість. Необхідна консультація лікаря.
Дорослим: вживати кожної другої доби по 1 таблетці (у 1-шу добу вживають 1 таблетку Вітагама® D3 2000, на 2-гу добу роблять перерву, у 3-тю добу — 1 таблетку Вітагама® D3 2000).
В подальшому слід дотримуватися вищезгаданої схеми вживання, якщо лікар не призначив іншої схеми.
Оскільки вітамін D є жиророзчинним вітаміном та може зберігатися в жировій тканині, тому необхідність його щоденного вживання відсутня.
Вітагама® D3 2000 вживають по одній таблетці не розжовуючи перед прийомом їжі із великою кількістю рідини.
Для дорослих та осіб літнього віку рекомендована максимальна припустима кількість добового споживання, яка не спричиняє небажаних явищ, становить до 4000 МО/добу (100 мкг/добу). При необхідності добову дозу можливо переглянути після консультації з лікарем.
У період вагітності або годування грудьми вітамін D3 повинен надходити до організму у необхідній кількості. Перевищення дози може погано позначитися на здоров’ї матері та дитини. Слід уникати довготривалого передозування вітаміну D. У період вагітності вітамін D3 слід вживати тільки після рекомендацій лікаря.
Протипоказання
не вживати при індивідуальній непереносимості будь-якого з компонентів добавки; алергічні реакції.
Продукт не призначений для діагностики, лікування або профілактики захворювань.
Також не використовується при гіпермагнезіємії, гіперкальціурії та гіпервітамінозі D3.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла та недоступному для дітей місці при температурі не вище 25 °С.