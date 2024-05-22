Вітагама® D 3 2000 рекомендується в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело вітаміну D 3 . Перед вживанням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Вітамін D необхідний для багатьох процесів у організмі людини, тому слід дбати про достатнє забезпечення цим вітаміном.

Вітамін D сприяє підтриманню у нормі:

– надходження та засвоєння мінеральних речовин кальцію та фосфору;

– рівня кальцію в крові;

– стану зубів, кісток та функції м’язів;

– процесу поділу клітин;

– функціонального стану імунної системи.

Вітамін D — «вітамін сонця» — попередник цього вітаміну утворюється за допомогою ультрафіолетових променів сонячного світла в шкірі людини та потім перетворюється на активну форму вітаміну у печінці та нирках. Перебування переважно в закритих будівлях, захист шкіри одягом і використання сонцезахисних кремів часто не забезпечують достатнього впливу сонячного світла для синтезу вітаміну D власним організмом. Тому проживання в сонячних регіонах не може повністю виключити наявність дефіциту вітаміну D. Також спостерігається зниження власного продукування вітаміну у осіб, старших за 65 років, внаслідок зменшення з віком товщини шкіри.

Інший природний шлях надходження вітаміну D 3 в організм людини — це прийом їжі. Тому, окрім забезпечення вітаміну D шляхом його продукування власним організмом, ця речовина може також надходити до організму за допомогою дієтичного харчування.

Для того щоб мати можливість забезпечити достатній запас у довгостроковій перспективі, незалежно від пори року і впливу сонця, рекомендується вживати вітамін D 3 .