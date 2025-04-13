Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

Інулін (Inulin)

Інулін №60
Ціни в містах поряд
Відсутній в аптеках вашого міста, але доступний в найближчих населених пунктах
від 167,20 грн
В 30 аптеках інших міст
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Характеристики
Виробник
Одеська біотехнологія
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
60 шт.
Дієтичні добавки